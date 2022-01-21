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На Украине полки магазинов опустели после обращения Зеленского

08:47
  • пятница
  • 21 января 2022

Президент просил народ не паниковать, но реакция оказалась противоположной

Президент Украины  в очередной раз решил угодить заокеанским кураторам. Скорее всего, Вашингтон попросил Киев снизить накал страстей вокруг мнимой российской угрозы. И Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам страны с просьбой не паниковать и не верить фейкам. Украинский лидер объявил, что сейчас не время нагнетать ситуацию, скупать гречку и спички.

Эти высказывания вызвали прямо противоположную реакцию у народа. Жители Киева  бросились в магазины за товарами первой необходимости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в телеграм-канале опубликовал пустые полки.

Стоит отметить, что действия Минкультуры Украины также не способствуют повышению доверия к словам Зеленского. В столице начали рассылку инструкции на случай войны с Россией, подготовленную министерством. Опус на 14 страницах был разработан еще в июне. Но довести его  до населения решили сейчас. А власти Киева готовы выделить почти 4 миллиона долларов на оборону города от якобы полномасштабного вторжения России. Попытки президента успокоить народ чиновники Незалежной провалили.

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