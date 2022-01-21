Российские ракетоносцы Ту-160 провели 13-часовой полет над Арктикой

Бомбардировщики выполнили патрулирование над Северным Ледовитым океаном, Баренцевым и Белым морями

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 провели патрулирование над Северным Ледовитым океаном, Баренцевым и Белым морями. Как сообщает Минобороны, полёт над Арктикой длился 13 часов. За это время экипажи "Белых лебедей" провели дозаправку в воздухе.

Летчики дальней авиации наших ВКС регулярно совершают патрулирование над нейтральными водами нескольких океанов. Все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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