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Центр России накрыл североатлантический циклон "Ида"

09:08
  • пятница
  • 21 января 2022

Во власти непогоды находятся сразу несколько регионов

Во власти непогоды находятся сразу несколько российских  регионов. Центральную часть страны накрыл североатлантический циклон "Ида". Небольшой снег уже идет - в ближайшие часы он резко усилится.

В столице за два дня выпадет треть месячной нормы осадков, городские коммунальные службы работают без перерыва. Особенно внимательными рекомендуют быть водителям. Возможны перебои в работе аэропортов.

Метет и в Красноярском крае. Объявлено штормовое предупреждение. Во власти непогоды - Норильск. Закрыта дорога на аэропорт для всех видов транспорта.

А на Чукотке стоят трескучие морозы - до минус 45 ночью. В школах отменили занятия. Зато в такую стужу Анадырский лиман замерз, стало возможно оборудовать зимник. Всего на Чукотке будут работать 11 ледовых переправ протяженностью более полутора тысяч километров.

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