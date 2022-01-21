Центр России накрыл североатлантический циклон "Ида"

Во власти непогоды находятся сразу несколько регионов

Во власти непогоды находятся сразу несколько российских регионов. Центральную часть страны накрыл североатлантический циклон "Ида". Небольшой снег уже идет - в ближайшие часы он резко усилится.

В столице за два дня выпадет треть месячной нормы осадков, городские коммунальные службы работают без перерыва. Особенно внимательными рекомендуют быть водителям. Возможны перебои в работе аэропортов.

Метет и в Красноярском крае. Объявлено штормовое предупреждение. Во власти непогоды - Норильск. Закрыта дорога на аэропорт для всех видов транспорта.

А на Чукотке стоят трескучие морозы - до минус 45 ночью. В школах отменили занятия. Зато в такую стужу Анадырский лиман замерз, стало возможно оборудовать зимник. Всего на Чукотке будут работать 11 ледовых переправ протяженностью более полутора тысяч километров.

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