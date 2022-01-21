Ближний Восток завалили снегопады (видео)

В Саудовской Аравии зафиксирована рекордно низкая температура

Для наших Чукотки, Якутии и в целом для Сибири морозы зимой - дело привычное, но холода и снег на Ближнем Востоке стали в регионе новостью номер один. В Саудовской Аравии зафиксирована рекордно низкая температура за последние 30 лет - минус 5 градусов. В Сирии тысячи беженцев, которые пока вынуждены жить в палаточных лагерях, могут лишиться крова из-за метелей и морозов. Погодные аномалии не обошли и Турцию.

Экстремальная забава: двое турецких студентов специально караулят, когда с покатой крыши сойдет снег. В результате один из юношей с трудом выбирается из-под накрывшей его лавины. Зарываясь в сугробы колесами на летней резине, на городских улицах буксуют машины. Люди выталкивают вручную кареты скорой помощи.

На обледеневших дорогах руль и тормоза не слушают водителей. Это спровоцировало массовые аварии. С травмами и переохлаждением госпитализированы почти 200 человек. Мощнейший за последние 54 года снегопад парализовал движение на самой загруженной автотрассе страны Анкара-Стамбул. За сутки на юге Турции выпало до метра осадков. С последствиями стихии коммунальщики пока справиться не в силах. Привлечены военные. Армейские вертолеты направлены в труднодоступные горные районы для эвакуации жителей.

Впервые в жизни увидели снег эти юные жители Дамаска. Надев самые теплые вещи, учатся лепить снеговиков и устраивают баталии. А вот для тысяч сирийских беженцев, вынужденных жить в палаточных городках, циклон стал бедствием.

Снежный шторм "Хиба" уже третий день испытывает на прочность жителей Ливана. Главная забота - как обогреть дома. В стране больше года экономический кризис, электричество дают на несколько часов в сутки. А стоимость тонны дров равна пятикратной минимальной зарплате.

В Саудовской Аравии верблюды вынуждены бороздить заснеженную пустыню. Внешне животные ведут себя невозмутимо. Накануне в королевстве зафиксирована самая низкая температура за последние 30 лет: столбики термометров опустились до минус 5 при обычных плюс 8.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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