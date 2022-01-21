В России за сутки госпитализировали 9136 человек с коронавирусом

Выздоровели 24719 пациентов

За минувшие сутки в России выявили 49513 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили в оперштабе по контролю за распространением заболевания.

Госпитализированы были 9136 человек, скончались 692 пациента.

В Москве зарегистрировали 15987 заболевших. В Санкт-Петербурге прирост составил 5922, в Подмосковье - 4424.

Поправились за сутки 24719 ранее инфицированных.

За все время пандемии в России зафиксировали 10 987 772 случаев COVID-19. Умерли 324752 человека.

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