В России за сутки госпитализировали 9136 человек с коронавирусом

Выздоровели 24719 пациентов
За минувшие сутки в России выявили 49513 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили в оперштабе по контролю за распространением заболевания.
Госпитализированы были 9136 человек, скончались 692 пациента.
В Москве зарегистрировали 15987 заболевших. В Санкт-Петербурге прирост составил 5922, в Подмосковье - 4424.
Поправились за сутки 24719 ранее инфицированных.
За все время пандемии в России зафиксировали 10 987 772 случаев COVID-19. Умерли 324752 человека.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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