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В России за сутки госпитализировали 9136 человек с коронавирусом

12:43
  • пятница
  • 21 января 2022

Выздоровели 24719 пациентов

За минувшие сутки в России выявили 49513 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили в оперштабе по контролю за распространением заболевания.
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Госпитализированы были 9136 человек, скончались 692 пациента.

В Москве зарегистрировали 15987 заболевших. В Санкт-Петербурге прирост составил 5922, в Подмосковье - 4424.

Поправились за сутки 24719 ранее инфицированных.

За все время пандемии в России зафиксировали 10 987 772 случаев COVID-19. Умерли 324752 человека.

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