Врачи Москвы вылечили от COVID-19 еще 2313 пациентов

Госпитализированы за сутки 1064 человека
В Москве от коронавируса выздоровели 2313 пациентов за сутки, передает федеральный штаб по контролю за распространением заболевания.
Всего в городе вылечились уже 1 917 946 человек.
Выявлено 15987 новых случаев. Госпитализированы за сутки 1064 пациента. Скончались 72 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. На ИВЛ находятся 510 пациентов.
"Доля госпитализаций на фоне роста заболеваемости за сутки снизилась до 6,7%", - добавили в штабе.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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