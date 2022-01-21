Врачи Москвы вылечили от COVID-19 еще 2313 пациентов

Госпитализированы за сутки 1064 человека

В Москве от коронавируса выздоровели 2313 пациентов за сутки, передает федеральный штаб по контролю за распространением заболевания.

Всего в городе вылечились уже 1 917 946 человек.

Выявлено 15987 новых случаев. Госпитализированы за сутки 1064 пациента. Скончались 72 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. На ИВЛ находятся 510 пациентов.

"Доля госпитализаций на фоне роста заболеваемости за сутки снизилась до 6,7%", - добавили в штабе.

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