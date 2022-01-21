Times: Лондон планирует направить военных для "сдерживания" России

В НАТО уже провели переговоры на эту тему, утверждают источники

Британские власти намерены направить военнослужащих в государства — члены НАТО, граничащие с Украиной. Об этом рассказали источники в министерстве обороны Великобритании.

По словам источников, целью данной миссии является "сдерживание" России. При этом численность командируемого военного контингента может составить несколько сотен человек.

Источники утверждают, что члены Североатлантического альянса уже провели переговоры на высшем уровне о возможном наращивании военного присутствия в Эстонии, Латвии, Литве и Польше, сообщает The Times.

Официальное подтверждение этой информации от британских властей и представителей НАТО не поступало.

Ранее вооруженные силы Украины получили от Великобритании партию легких противотанковых средств. В Лондоне объяснили поставки необходимостью увеличить обороноспособность страны. О намерении направить военную помощь Киеву заявляют и в США.

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