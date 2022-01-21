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Россиян предупредили о новых видах мошенничества под предлогом инвестиций

09:55
  • пятница
  • 21 января 2022

Эксперты призывают к осторожности

Мошенники начали выманивать деньги у россиян под предлогом инвестирования в фондовый рынок. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.
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Эксперт отметил, что многие желающие вложить и приумножить накопленные средства сталкиваются с большим количеством сложностей — от необходимости инвестировать достаточно большие суммы и высоких комиссий за вывод средств до откровенных мошенников.

Злоумышленники создают для своей преступной деятельности специальные сайты, на которых предлагают всем желающим "удобное обслуживание" и "высокий процент", предупредил юрист.

После регистрации на таком сайте с человеком связывается "специалист", который рекомендует для удобства взаимодействия и отслеживания своей будущей прибыли установить на телефон особое приложение. Затем, рассказал Соловьев, под разными предлогами злоумышленники вытягивают из доверчивого клиента деньги, после чего перестают выходить на связь.

Специалист призвал россиян к осторожности и предупредил, что нельзя поддаваться соблазну и искушению — именно на этом играют преступники, сообщает RT.

Ранее в Минцифры порекомендовали сразу класть трубку при подозрительных звонках и не выдавать персональные данные, чтобы не оказаться жертвой злоумышленников. В министерстве также предостерегли пользователей портала госуслуг от смены пароля к сервису по телефону и посоветовали никому не пересылать СМС-сообщение с кодом.

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