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В столичном регионе вернули желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

08:10
  • пятница
  • 21 января 2022

Москвичей предупредили о гололедице

Погода в Москве и Московской области остается потенциально опасной, в связи с чем в пятницу, 21 января, в столичном регионе вновь введен повышенный, желтый, уровень погодной опасности.

Сугробы в Москве могут вырасти до полуметра
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Синоптики предупреждают жителей региона о сильной гололедице. Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Москве и Подмосковье до полуночи воскресенья, 23 января, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

Ранее в центре погоды "Фобос" рассказали, что в пятницу, 21 января, циклон "Ида" начнет перемещаться вдоль западных границ России. На этом фоне снегопады и метели усилятся, высота сугробов в Москве может вырасти до полуметра.

В Гидрометцентре уточнили, что при этом морозы будут не сильнее четырех-шести градусов. В ночь на субботу ветер усилится до скорости 15 метров в секунду, однако на следующий день температура останется прежней.

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