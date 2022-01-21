Сергунина рассказала о важных событиях в музеях Москвы в 2021 году

Учреждения культуры адаптируются к новой реальности

Прошедший 2021 год стал особенным для многих музеев Москвы. Об этом в пятницу, 21 января, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Как отметила заммэра, культурная сфера адаптируется к новой реальности, которая стала следствием пандемии коронавирусной инфекции. В создавшихся условиях каждому культурному учреждению важно сохранить аудиторию. В Москве культурные площадки предлагают больше новых программ, в том числе в онлайн-формате, создают и развивают интересные цифровые проекты. Некоторые из них уже считаются знаковыми, поскольку завоевали признание публики и высокие оценки в профессиональном сообществе.

В частности, в 2021 году Государственный Дарвиновский музей получил престижную международную награду за свой AR-квест "Код жизни". "Мультимедиа-арт-музей" стал обладателем MUF Community Awards. Музей космонавтики отмечен VII Всероссийской премией "За верность науке". Музей М.А. Булгакова под конец года открыл новое экспозиционное пространство.

Для посещения столичных музеев необходим QR-код. Посетителей призывают не забывать о средствах индивидуальной защиты и социальной дистанции, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В 2021 года столичные власти выделили учреждениям культуры дополнительно 2,7 млрд рублей. Как отметила Сергунина, культура оказалась в числе отраслей, сильнее всего пострадавших от пандемии коронавируса. Поддержку в связи с этим получили театры, культурные центры, музеи, выставочные залы — всего 273 организации культуры.

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