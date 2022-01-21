Россияне назвали причины для желания уволиться

Сменить место работы желают 17% респондентов

Как следует из опроса сервиса "Зарплата.ру", на результаты которого ссылается ТАСС, в 2022 году хотели бы уволиться 17% россиян.

"Основные причины, по которым опрошенные хотят это сделать: низкий уровень оплаты труда и проблемы с получением зарплаты - 44%", - сказано в исследовании.

Также среди факторов респонденты выделили недовольство со стороны начальства (15%), сокращение штата и нежелание трудиться на нелюбимой работе (по 10%).

Кроме того, 7% указали на невозможность справляться с обязанностями, 5% - на проблемы с коллегами.

Больше всего задумываются о смене места работы сотрудники сфер общественного питания (16%), финансов (14%) и продаж (12%).

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