Роскачество: самая эффективная маска задержит 23% вирусов

Все проверенные ведомством изделия оказались безопасны

Роскачество по итогам исследования сообщило, что ни одна медицинская маска не гарантирует 100% защиты от вирусов.

"Самая эффективная медицинская маска из исследованных задержит 23% вирусов", - уточнили в ведомстве.

В ходе испытаний лучшие результаты показала медицинская маска торговой марки "Нетканые материалы", худшие - медицинская одноразовая маска "Московского эндокринного завода".

Нарушения нашли у медицинской маски Karo. Она имела просроченное регистрационное удостоверение. При этом было подтверждено ее соответствие ГОСТу.

Как добавили в Роскачестве, все исследованные маски могут спровоцировать раздражение кожи, но в целом изделия безопасны.

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