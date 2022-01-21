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Роскачество: самая эффективная маска задержит 23% вирусов

10:07
  • пятница
  • 21 января 2022

Все проверенные ведомством изделия оказались безопасны

Роскачество по итогам исследования сообщило, что ни одна медицинская маска не гарантирует 100% защиты от вирусов.
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"Самая эффективная медицинская маска из исследованных задержит 23% вирусов", - уточнили в ведомстве.

В ходе испытаний лучшие результаты показала медицинская маска торговой марки "Нетканые материалы", худшие - медицинская одноразовая маска "Московского эндокринного завода".

Нарушения нашли у медицинской маски Karo. Она имела просроченное регистрационное удостоверение. При этом было подтверждено ее соответствие ГОСТу.

Как добавили в Роскачестве, все исследованные маски могут спровоцировать раздражение кожи, но в целом изделия безопасны.

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