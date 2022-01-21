Роскачество: самая эффективная маска задержит 23% вирусов

Все проверенные ведомством изделия оказались безопасны
Роскачество по итогам исследования сообщило, что ни одна медицинская маска не гарантирует 100% защиты от вирусов.
"Самая эффективная медицинская маска из исследованных задержит 23% вирусов", - уточнили в ведомстве.
В ходе испытаний лучшие результаты показала медицинская маска торговой марки "Нетканые материалы", худшие - медицинская одноразовая маска "Московского эндокринного завода".
Нарушения нашли у медицинской маски Karo. Она имела просроченное регистрационное удостоверение. При этом было подтверждено ее соответствие ГОСТу.
Как добавили в Роскачестве, все исследованные маски могут спровоцировать раздражение кожи, но в целом изделия безопасны.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram