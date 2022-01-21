Фракции Госдумы обсудят признание ДНР и ЛНР

Киев игнорирует Минские соглашения

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил в Telegram, что на следующей неделе пройдут консультации с руководителями фракций нижней палаты парламента по поводу инициативы КПРФ о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

"Затем по итогам - рассмотреть вопрос на Совете Государственной Думы", - уточнил Володин.

Он заметил также, что Киев игнорирует Минские соглашения, а НАТО хочет оккупировать Украину.

"Совершенно очевидно одно: решения по обеспечению безопасности наших граждан и соотечественников в ДНР и ЛНР необходимо искать", - заключил спикер.

Как неоднократно отмечали в последнее время в республиках, на линии соприкосновения ситуация остается крайне неспокойной, количество обстрелов со стороны Украины увеличивается, Киев готовится к возобновлению полномосштабных боевых действий.

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