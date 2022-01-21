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В новогодние праздники по стране путешествовали 12 миллионов россиян

10:19
  • пятница
  • 21 января 2022

Туристическая отрасль России восстановилась на 87%

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что в минувшие новогодние праздники в путешествия по России отправились около 12 миллионов граждан страны.

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"Несмотря на открытие зарубежных направлений, на 19% выросло количество россиян, которые предпочли отдохнуть внутри страны", - уточнил заместитель председателя правительства.

Наиболее востребованными стали санаторно-курортный отдых и экскурсионные программы.

По оценке Чернышенко, туристическая отрасль России восстановилась на 87%. В 2021 году внутренние перелеты совершили 89 миллионов пассажиров, передает ТАСС.

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