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Сало и масло: как скорректировать рацион в условиях распространения "омикрона"

10:19
  • пятница
  • 21 января 2022

Диетолог дала советы по питанию

В условиях распространения нового штамма коронавирусной инфекции "омикрон" рекомендуется уделить особое внимание в питании животным жирам. Об этом рассказала доктор медицинских наук, профессор Федерального медико-биологического агентства, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева.
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Эксперт пояснила, что насыщенные жиры из состава сала, масла гхи и других источников жиров животного происхождения крайне необходимы в такой период. Одна из главных функций животных жиров в организме — дыхательная. Альвеолярный аппарат легочной ткани выстлан сурфактантом, в основе которого более 90% насыщенных жиров. Качество сурфактанта определяет воздушность легких, безупречность газообмена и оксигенации организма. Клеточная мембрана каждой клетки, в состав которой тоже входят насыщенные жиры, поддержит клеточный иммунитет, что не позволит вирусу реплицировать и быстро распространяться.

Кроме того, животные и растительные масла содержат витамин А, который стимулирует выработку клеток-киллеров, и витамин Е — мощный антиоксидант.

С учетом этого Королева предложила съедать кусочек сала в первой половине дня — употребление этого продукта поможет поддерживать щелочную среду организма. Именно в щелочной среде бактерии и вирусы теряют свою активность.

Диетолог также рассказала, что омега-3 в составе рыбы северных морей с их противовоспалительным действием дополнительно помогут поддержать иммунитет. Не лишним будет добавить к рациону столовую ложку настоящего рыбьего жира и суточную дозу витамина D3.

Наряду с этим рекомендуется включить в рацион квашеную капусту, богатую пробиотиками и витамином С, что значительно повышает защитные функции организма, цитирует Королеву АГН "Москва".

Ранее иммунолог Ирина Ярцева рассказала, что на фоне распространения "омикрона" рекомендуется уделить внимание укреплению иммунитета. Этому способствует правильное питание, продолжительный сон, уменьшение числа стрессовых ситуаций.

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