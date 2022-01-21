Сомнолог назвал простой способ повысить эффективность прививки от COVID-19

Вакцинация остается самым эффективным средством защиты от коронавируса

Для повышения эффекта от вакцинации против коронавирусной инфекции рекомендуется накануне прививки хорошо выспаться. Об этом рассказал сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов.

Эксперт отметил, что при хорошо налаженном сне можно с большей вероятностью сказать, что прививка даст хороший иммунный ответ. У страдающих от недосыпа на прививку иммунный ответ будет существенно хуже, чем у группы людей, которые хорошо спят.

Бузунов рассказал, что полноценный регулярный сон очень важен для нормального функционирования иммунитета. В частности, уничтожение раковых клеток активизируется ночью, когда организм проводит некое "техническое обслуживание". Центры мозга, днем отвечающие за взаимодействие с окружающей средой, ночью начинают заниматься налаживанием работы органов и систем, активизации иммунитета.

Длительность сна индивидуальна: некоторым хватает шести часов, кому-то требуется девять-десять часов. Поэтому медик отметил, что дать общие рекомендации, сколько спать для хорошей работы иммунитета, нельзя.

Однако чрезвычайно важно обеспечить здоровый полноценный регулярный сон, чтобы иммунитет нормально функционировал, резюмировал Бузунов в интервью АГН "Москва".

Ранее эндокринолог Юрий Потешкин рассказал, что коронавирусная инфекция в числе прочих проблем со здоровьем может отрицательно сказаться на весе. При легком течении коронавируса и несущественной прибавке веса можно восстановиться примерно за месяц. При этом полноценное восстановление организма после коронавирусной инфекции происходит примерно за полгода.

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