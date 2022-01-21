ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Австралия исключила возможность прямой военной помощи Украине

10:19
  • пятница
  • 21 января 2022

Официальных запросов австралийским властям не поступало

Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн сообщила, что страна будет готова рассмотреть запросы о помощи Украине в некоторых областях.
Байден рассказал, что именно США посчитают "вторжением" на Украину

"Чтобы было ясно, речь идет не о прямой военной поддержке. С точки зрения Австралии, это не обсуждается", - подчеркнула при этом глава австралийского МИД (цитата по ТАСС).

Она добавила, что официальных запросов австралийским властям не поступало.

Запад в последнее время все активнее выступает с заявлениями о том, что "Россия угрожает Украине, накапливая войска на границе". В Кремле же подчеркивают, что Москва не собирается проводить никаких военных операций, а обвинения со стороны Запада являются пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Украинские военные
Украинские военные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.