Австралия исключила возможность прямой военной помощи Украине

Официальных запросов австралийским властям не поступало

Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн сообщила, что страна будет готова рассмотреть запросы о помощи Украине в некоторых областях.

"Чтобы было ясно, речь идет не о прямой военной поддержке. С точки зрения Австралии, это не обсуждается", - подчеркнула при этом глава австралийского МИД (цитата по ТАСС).

Она добавила, что официальных запросов австралийским властям не поступало.

Запад в последнее время все активнее выступает с заявлениями о том, что "Россия угрожает Украине, накапливая войска на границе". В Кремле же подчеркивают, что Москва не собирается проводить никаких военных операций, а обвинения со стороны Запада являются пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

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