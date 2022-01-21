В Красноярском крае произошло ДТП с двумя автобусами

Есть пострадавшие, среди них ребенок

В Красноярском крае произошла авария с участием двух автобусов - ЛиАЗ, в котором находились 35 человек, и ПАЗ, в котором находились 15 человек, передает со ссылкой на экстренные службы РИА "Новости".

"Предварительно, пострадали девять человек, в том числе один ребенок", - сказано в сообщении.

Уточняется, что госпитализированы были пятеро пострадавших.

Как добавили в региональном управлении МВД, ДТП случилось на перекрестке. Водитель автобуса ПАЗ не предоставил преимущество в движении.

На место выехал начальник районной госавтоинспекции.

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