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В Красноярском крае произошло ДТП с двумя автобусами

10:21
  • пятница
  • 21 января 2022

Есть пострадавшие, среди них ребенок

В Красноярском крае произошла авария с участием двух автобусов - ЛиАЗ, в котором находились 35 человек, и ПАЗ, в котором находились 15 человек, передает со ссылкой на экстренные службы РИА "Новости".
Пассажирский автобус опрокинулся под Калининградом (видео)

"Предварительно, пострадали девять человек, в том числе один ребенок", - сказано в сообщении.

Уточняется, что госпитализированы были пятеро пострадавших.

Как добавили в региональном управлении МВД, ДТП случилось на перекрестке. Водитель автобуса ПАЗ не предоставил преимущество в движении.

На место выехал начальник районной госавтоинспекции.

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