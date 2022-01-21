Ранее его госпитализировали с обширным инсультом

Как сообщила в пятницу литературный критик Анна Наринская, на 86-м году жизни умер поэт Анатолий Найман.

"Анатолий Найман умер сегодня ночью", - написала она в Facebook.

Информация о прощании будет представлена позже.

Ранее Наймана госпитализировали с обширным инсультом.

Анатолий Найман, поэт, переводчик, эссеист, родился в 1936 году в Ленинграде. Был знаком с Анной Ахматовой, печатался в самиздате, является автором многочисленных переводов из средневековой французской и провансальской поэзии.

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