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Член ЦК КПСС Николаева умерла в Москве на 103-м году жизни

10:29
  • пятница
  • 21 января 2022

Она родилась в 1919 году

Советский государственный деятель, бывший член Центрального комитета коммунистической партии СССР Татьяна Николаева умерла в возрасте 102 года.                                                                                                            

Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник. Политик ушла из жизни в квартире на улице. Красина. По предварительным данным, у нее отказало сердце.

Николаева родилась в 1919 году, перед войной вступила в коммунистическую партию. В 1961-1971 годах работала в ЦК КПСС, избиралась депутатом Верховного Совета РСФСР 5-го созыва, Верховного Совета СССР 6-8-х созывов.

Также она занимала должность постпреда СССР в комиссии ООН по положению женщин, а также была зампредседателя Общества советско-польской дружбы.

Заслуги Николаевой перед отечеством были отмечены орденами Ленина, Трудового Красного Знамени и Дружбы народов. 

Ранее в Испании скончался старейший мужчина в мире - Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия. Ему было 112 лет и 341 день.

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