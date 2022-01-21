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Берлин отказался выплатить компенсацию, если "Северный поток — 2" не одобрят

10:43
  • пятница
  • 21 января 2022

Процедура сертификации в Германии приостановлена

Германская сторона не обязана выплачивать какие-либо компенсации, если проект российского газопровода "Северный поток — 2" не получит одобрение. С таким заявлением в пятницу, 21 января, выступил министр экономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.
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Политик напомнил, что Федеральное сетевое агентство приостановило процедуру сертификации оператора трубопровода Nord Stream 2. В случае возобновления процедуры регулятору предстоит проверить соблюдение условий для одобрения в соответствии с немецкими и европейскими правилами.

В случае, если компетентные органы сочтут проект "Северный поток — 2" не соответствующим праву Евросоюза и Германии, компенсации от Берлина не полагаются, цитирует Хабека РИА Новости.

Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт ранее заявила, что "Северный поток — 2" является экономическим проектом, и предостерегла от попыток решить конфликт вокруг Украины с помощью проектов, которые не имеют к этому никакого отношения.

Однако вслед за этим министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила с заявлением, что попытки использовать энергетику как оружие приведут к последствия, в том числе и в связи с российским газопроводом.

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