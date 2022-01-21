Захарова назвала лживым доклад Госдепа о российской дезинформации по Украине

Американцы составили материал безграмотно, убеждена представитель МИД России

В Женеве глава МИД Сергей Лавров проведёт переговоры с американским коллегой Энтони Блинкеным. В центре внимания - ситуация вокруг Украины и российские предложения по гарантии безопасности. Москва рассчитывает получить от Вашингтона письменный ответ по каждому пункту. Одно из главных требований - отказ от дальнейшего расширения НАТО на восток.

Сергей Лавров и Энтони Блинкен прибыли в Женеву накануне поздно вечером. Съемочные группы уже начали дежурство возле отеля "Президент", где состоится эта встреча и где 12 дней назад уже проходили переговоры между Россией и США о гарантиях безопасности. В Кремле их исход был признан неудачным. В интервью каналу CNBS постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов выразил надежду, что на этот раз американская сторона даст ответы на российские предложения.

"Я бы надеялся, что госсекретарь Блинкен приедет в Женеву не с пустыми руками, а с обещанными ответами на российские предложения по гарантиям безопасности, которые были переданы США и странам НАТО", - сообщил Чижов.

Гарантиями безопасности Москва называет отказ от дальнейшего расширения НАТО на восток, отвод вооружений альянса на позиции 1997 года и неразмещение ударных вооружений у российских границ. Письменный ответ на эти предложения в России изначально ждали на этой неделе. Но Вашингтон запросил еще одну встречу. Госсекретарь Блинкен осторожно оценил перспективы переговоров.

"Я не ожидаю никаких прорывов. У нас были интенсивные переговоры с Россией. И я думаю, что это важный момент для того, чтобы оценить, где мы находимся. Надеюсь, что мы узнаем больше о том, действительно ли Россия привержена попыткам разрешить разногласия дипломатическим путём или нет. В любом случае, мы готовы и мы едины", - сказал он.

Достичь этого единства от европейских партнеров в преддверии женевской встречи Блинкен пытался во время визита в Берлин. В то время как США, Канада и Британия все последние дни переправляли на Украину оружие и военных инструкторов, именно Германия закрыла воздушное пространство для этих спецбортов. ФРГ выступает против поставок вооружения Киеву. Немцы понимают, что Украина для Вашингтона - лишь повод обострить отношения с Россией. В то время как Россия предлагает обеспечить безопасность во всем мире, США угрожает санкциями в ответ на мифическую российскую угрозу, которую западные СМИ подкрепляют карикатурными схемами вторжения.

"Мы не ждём, чтобы принять меры против России, мы смотрим, что она делает. И наши действия, разумеется, зависят от этого и включают планы по принятию нами и нашими союзниками серьёзных мер в случае вторжения", - сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Накануне Госдепартамент США опубликовал 33-страничный доклад – его суть сводится к тому, что Россия распространяет дезинформацию, пытаясь запутать и ошеломить людей относительно реальных действий России на Украине. Материал прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"С точки зрения Госдепа, ни о каком окружении России натовскими базами речи не идёт, и никто не обещал не расширять НАТО на восток. Доказательство американские дипломаты приводят гениальное: из 20 тысяч километров сухопутной российской границы только 1,2 тысячи приходится на границу с НАТО; из 14 соседей России по суше только 5 - члены НАТО. Какое же это окружение, когда из него можно выйти. Чего здесь больше - вранья или безграмотности - даже разбираться не хочу", - написал она.

Что действительно ошеломило жителей Украины – так это переброска живой силы и вооружения Запада, а также вчерашнее обращение к нации президента Владимира Зеленского. Он призвал "выдохнуть, успокоиться, не бежать за гречкой и спичками". Люди восприняли это однозначно, судя по фотографиям, смели самые необходимые продукты с магазинных полок. Удалось ли снизить градус напряжения, станет известно по итогам встречи в Женеве. Она начнется в 13 часов по Москве и продлится не менее двух часов, утверждают источники в российской дипмиссии. После этого Сергей Лавров и Энтони Блинкен по отдельности выйдут к журналистам.

Егор Киселёв, Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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