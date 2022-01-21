В Германии выступили за скорейшую сертификацию "Северного потока-2"

Поставки газа из России позволят ФРГ перейти к возобновляемым источникам энергии

За переговорами в Женеве внимательно следит все европейское сообщество. Ведь от результатов трудного диалога Москвы с Вашингтоном зависит и стабильность экономики континента. Чем сильнее сгущаются тучи над российским "Северным потоком - 2", тем сложнее будет Старому свету урегулировать нарастающий энергокризис. Первой тревогу забила Германия. Там потребовали как можно скорее запустить газопровод.

Как не замёрзнуть этой зимой – не праздный вопрос для обычных граждан. Цены на отопление растут, в хранилищах острая нехватка газа. А "Северный поток – 2", построенный ещё в сентябре, до сих пор проходит сертификацию. Эксперты уверены: дело не в технических аспектах – экономический проект стал заложником большой политики. О необходимости скорейшего введения в строй российского трубопровода заявляют всё больше немецких регионов. Теперь вопрос остро ставит Мануэла Швезиг – премьер федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания.

"Я надеюсь на быструю и законную процедуру сертификации. Я твёрдо убеждена, что нам очень нужен этот трубопровод через Балтийское море. Газ необходим как минимум для перехода к возобновляемым источникам энергии, чтобы иметь основания для отказа от атомной и угольной энергетики", - цитирует ее заявление Die Zeit.

Собственных мощностей Европе не хватает. Так называемая "зелёная энергетика", на которую уповали в Брюсселе, себя не оправдала. А угроза блэкаута – крупномасштабных и продолжительных сбоев в электросетях – перед новым годом стала реальностью. Перебои с энергией чреваты и проблемами в экономике: европейские товары станут менее конкурентоспособными на мировом рынке. В общем, доступной альтернативы "голубому топливу" из России сейчас нет. И сложность только в политике. Вводить санкции против "Северного потока" даже США пока не решились, но работу в этом направлении ведут. И аргументы всё те же – газопровод называют проектом Кремля по давлению на Европу в преддверии мифического вторжения на Украину. Призывам разорвать договорённости по "Северному потоку" радостно вторят политики из Польши и прибалтийских стран.

"Сейчас предпринимается много усилий для того, чтобы собрать воедино возможные пакеты санкций. Нынешнее правительство Германии обещает оставить на столе переговоров и "Северный поток – 2" – это очень важно", - сказал Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии.

Однако Берлин от резких шагов воздерживается. Не ссориться с Вашингтоном, проявлять атлантическую солидарность и одновременно отстаивать национальные интересы кое-как удавалось Ангеле Меркель. Но решить проблему предстоит, вероятно, Олафу Шольцу.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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