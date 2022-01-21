Во Франции послабления по ковиду обернулись протестами

Народ убежден, что страна не готова к отмене санитарных мер

В мире зафиксирован абсолютный максимум по количеству заболевших коронавирусом за сутки. По данным Всемирной организации здравоохранения, свыше трех миллионов 700 тысяч человек получили положительные тесты. Но на ситуацию каждая страна реагирует по-своему. В Австрии объявили всеобщую обязательную вакцинацию. А во Франции снимают ограничения, но только для привитых.

Более трех миллионов 700 тысяч заболевших за сутки. Всемирная организация здравоохранения сообщает, что это максимум за все время пандемии. В Европе лидер по количеству новых случаев - Франция. Но власти республики вместо усиления антиковидных мер, решили их снять полностью. С февраля в стране вновь откроют стадионы, дискотеки, концертные площадки, отменят масочный режим. С одной поправкой. Все общественные места и свобода передвижения будут распространяться только на вакцинированных.

"С понедельника все французы в возрасте 16 лет и старше должны будут предъявить сертификат о прививке, чтобы пойти в ресторан, кино, театр или сесть на поезд. Только с отрицательным ПЦР-тестом в эти места уже не попасть", - заявил премьер Франции Жан Кастекс.

Это заявление премьер-министра вызвало гнев парижских учителей и преподавателей. Сотни педагогов вышли на марш протеста. Страна, убеждены они, не готова к послаблениям.

"В моем университете студентам не выдают маски, экзамены проходят очно при полной загрузке аудиторий, нет полноценной системы дезинфекции воздуха, мы подвергаем опасности и себя и жизни наших студентов", - сказал профессор университета Адриан Пичар.

Но дело сделано. Методом кнута и пряника власти хотят подстегнуть французов к массовой вакцинации. С 1 февраля любезничать с нарушителями антиковидных мер полицейские уже не будут. Австрия первой в Европе приняла закон об обязательной вакцинации. Штраф для "отказников" составляет более трех тысяч евро. Это решение подавляющего большинства в парламенте. Омикронный "шторм" не оставил выбора. Из 183 депутатов против высказались только 33.

"Обязательная вакцинация стала необходимостью, только при этом условии у нас всех будет реальный шанс на жизнь и защиту здоровья", - заявила Памелла Ренди-Вагнер, лидер австрийских социал-демократов.

По другую сторону Атлантики, в США, "омикрон" больно ударил по авиакомпаниям. Только в первом квартале этого года выручка упала на 25 процентов.

А в Японии из-за вспышки нового штамма на заводах приостанавливают работу и сокращают выпуск машин гиганты мирового автопрома: Toyota и Suzuki.

В России носители "омикрона" обнаружены уже в 55 регионах. Число инфицированных растет. Но доля тех, кому требуется помощь в стационаре, остается почти без изменений. А массовая изоляция, говорят врачи, не потребуется. Исключение только для непривитых. Им лучше оставаться дома. Вирусологи советуют - при первых же симптомах ОРВИ обращайтесь к докторам. "Омикрон" важно "поймать" на ранних стадиях и полноценно пролечить. Иначе возникает опасность развития хронических заболеваний уха, носа, горла или гортани. Помимо медицинских назначений, помогут иммунной системе мультивитамины и диета. Особенно продукты, содержащие цинк и витамин Д3. Лучший способ - сделать прививку. Тем более, что российская вакцина "Спутник V" доказала свою высокую эффективность и превзошла по степени защиты от коронавируса, все зарубежные аналоги. Если пришло время ревакцинации, то на этот случай в качестве бустера оптимально подойдет "Спутник Лайт".

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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