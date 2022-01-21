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Politico: Госдеп одобрил запрос стран Балтии на поставки Украине американского оружия

11:05
  • пятница
  • 21 января 2022

Конкретные виды вооружений не называют

Госдепартамент в ответ на запрос Латвии, Литвы и Эстонии дал разрешение на поставки вооружений американского производства Украине. Об этом рассказали источники в Белом доме США.
Германия отказалась снабжать Украину оружием

По словам источников, последний из трех соответствующих запросов получил одобрение Госдепа в среду, 19 января. Требования экспортного контроля предписывают другим государствам заручиться согласием американского внешнеполитического ведомства, прежде чем передавать произведенное в США оружие Украине.

При этом конкретные виды вооружений, передачу которых Киеву санкционировал Госдепартамент, не называют. Предполагается, что в их перечень войдут противотанковые системы, сообщает Politico.

Ранее источники в министерстве обороны Великобритании рассказали, что британские власти намерены направить военнослужащих в государства — члены НАТО, граничащие с Украиной, целью данной миссии является "сдерживание" России.

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