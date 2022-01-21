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В Нью-Йорке после бурных дебатов демонтировали памятник Рузвельту

12:07
  • пятница
  • 21 января 2022

Американцы называют постамент символом расизма и колониализма

В Нью-Йорке после бурных дебатов демонтировали памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту. Монумент более 80 лет украшал вход в американский Музей естественной истории.

Композицию, где рядом с сидящим на коне Рузвельтом стояли африканец и индеец, неоднократно называли унизительной, некоторые и вовсе считали ее символом расизма и колониализма. А летом 2020 года после гибели афроамериканца Джорджа Флойда и последовавших за этим массовых погромов спор о судьбе памятника разгорелся с новой силой. На сторону критиков тогда встал даже мэр Нью-Йорка, а вот бывший на тот момент президентом Дональд Трамп - напротив - указывал на абсурдность ситуации и призывал оставить статую в покое. Но демонтаж - хоть и спустя два года - всё же состоялся. По информации музея, операция обошлась примерно в 2 миллиона долларов.

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Демонтаж памятника Теодору Рузвельту в Нью-Йорке
Демонтаж памятника Теодору Рузвельту в Нью-Йорке
Памятник Теодору Рузвельту в Нью-Йорке
Памятник Теодору Рузвельту в Нью-Йорке
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