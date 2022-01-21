Олимпийская сборная по конькобежному спорту начала тренировки в Иркутске

На лед в Пекине они выйдут 5 февраля

В Иркутске стартовал заключительный этап тренировок нашей олимпийской сборной по конькобежному спорту. Восемь мужчин и столько же женщин готовятся к соревнованиям.

Последняя предолимпийская подготовка. Сборная России по конькобежному спорту выходит на лед в полном составе. На финальную тренировку они специально приехали в Иркутск, чтобы максимально адаптироваться к часовому поясу в Пекине.

Режим тренировок – три дня, день отдыха и снова три дня забегов. С утра спортсмены занимаются на льду, после обеда - в спортзале. В Иркутске спортсменов ждали. Многие из них приезжали на чемпионат России в прошлом году и пожаловались на низкую температуру на катке и не очень быстрый лед. Все пожелания были учтены.

"Сделали верхний модифицированный слой для улучшения скольжения спортсменов и их комфортного пребывания на ледовой арене. Были закуплены вулканы специальные так называемые, которые несут тепло на арену", - рассказал Анатолий Белов, инженер подготовки ледовой арены.

В Иркутск приехали спортсмены, которые тренируются в забеге на длинные и средние дистанции. В национальной команде 8 мужчин и 8 женщин претендуют на олимпийское золото.

"Основной акцент больше поставлен на командную гонку, именно у женской многоборской команды, потому что это реальные шансы в борьбе за медаль, но сейчас поменялась тактика, нужно попытаться ее отработать, пока есть время", - сказала Евгения Лаленкова, член олимпийской женской сборной России.

Перед прошлыми соревнованиями этого времени почти не было. Наша сборная пропустила первый день чемпионата Европы 2022 в Нидерландах из-за карантина. Но даже в таких условиях спортсменам удалось завоевать шесть медалей: одну серебряную и пять бронзовых.

"Сложно сравнить, в какой они форме. В тренировочном процессе мы все выполняем. Самое главное - что все здоровы, никто не болеет. Главное, чтобы не заболели до старта", - прокомментировал Павел Абраткевич, тренер олимпийской женской сборной России.

Сейчас российской сборной важно сохранять не только здоровье, но и эмоциональный настрой.

"Ну, ещё же есть множество бытовых мелочей, которые нужно всегда учитывать. И я не один такой, кто идет на четвертую Олимпиаду, у нас в команде есть наш капитан Александр Румянцев, который тоже имеет большой опыт за плечами. Конечно, чем можем, тем помогаем всем", - заявил Руслан Захаров, член олимпийской мужской сборной.

Из Иркутска спортсмены улетят в Пекин, чтобы выйти уже на олимпийский лед 5 февраля.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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