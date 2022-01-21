Коммунисты почтили память Ленина

Со дня его смерти прошло 98 лет

Коммунисты почтили память вождя Октябрьской революции и первого руководителя Советского государства. Со дня смерти Владимира Ильича Ленина прошло 98 лет.

В Москве в памятной акции участвовали представители компартии, депутаты Госдумы и региональных парламентов, а также члены общественных организаций. Они прошли колонной под красными флагами от Манежной площади до Мавзолея, а затем возложили цветы и венки.

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