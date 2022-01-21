На Украине выставили на аукцион памятник Ленину

Предложения будут принимать до 26 января

В городе Новгород-Северский Черниговской области Украины выставили на аукцион демонтированный памятник Ленину, передает ТАСС.

Это бронзовая скульптура весом 4,2 тысячи килограммов и высотой 5 метров. Предложения будут принимать до 26 января. Стартовая цена - почти 394 тысячи гривен (около 14 тысяч долларов).

Уточняется, что памятник признан властями металлоломом, он хранится на одном из коммунальных предприятий города.

Закон о декоммунизации действует на Украине с мая 2015 года. Документ предполагает в том числе снос памятников. Только за первые четыре года в рамках декоммунизации были демонтированы 2,5 тысячи монументов.

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