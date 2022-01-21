Президент Казахстана объяснил беспорядки расслоением в доходах

Разрыв между богатыми и бедными достиг недопустимого уровня, заявил Токаев

Причиной январских беспорядков в Казахстане стал недопустимый разрыв между доходами богатых и бедных. Об этом в пятницу, 21 января, рассказал глава государства Касым-Жомарт Токаев.

В ходе встречи с представителями делового сообщества страны Токаев заявил, что разрыв в доходах между богатыми и бедными достиг недопустимого уровня. Политик сослался на данные международной компании KPMG, согласно которым всего 162 человека владеют половиной благосостояния Казахстана, а у половины населения ежемесячный доход не превышает 50 тысяч тенге (немногим более 1300 долларов в год). Лидер государства признал, что "на такие деньги, разумеется, прожить практически невозможно".

На фоне коррупции подобное расслоение "сыграло роль зажженной спички у пороховой бочки, чем воспользовались террористы, боевики и стоящие за ними заговорщики", отметил глава государства.

С учетом проблем, проявившихся во время беспорядков, президент Казахстана назвал стратегической задачей глубинную трансформацию всего общественного уклада. Токаев призвал к реальным реформам, отвечающим интересам граждан государства, и предложил "определить новые правила игры — более честные, прозрачные справедливые", сообщает РИА Новости.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста, связанные с повышением цен на сжиженный газ. Они переросли в масштабные беспорядки и уличные бои с силовиками, жертвами которых стали несколько десятков человек с обеих сторон.

Для обеспечения правопорядка был задействован миротворческий контингент ОДКБ. К настоящему времени всех миротворцев вывели из Казахстана, российские военные вернулись в места постоянной дислокации.

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