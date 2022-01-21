В Подольске полковник полиции случайно выстрелил в жену

Рассматриваются несколько версий случившегося

В подмосковном Подольске начальник отдела Главного управления по обеспечению общественного порядка МВД выстрелил жене в голову из пистолета.

Инцидент произошел 20 января около 23:35 мск на Артемовской улице. 41-летний полковник полиции Алексей Кулдошин случайно выстрелил в 28-летнюю жену Юлию Старленкову, лейтенанта МВД, во время чистки травматического пистолета "Гроза Р-03" калибра 9 миллиметров. Пуля попала в затылок. Как сообщает telegram-канал "112", в момент трагедии в доме находились 10-летняя дочь и теща.

Раненую госпитализировали. По предварительным данным, у женщины закрытая черепно-мозговая травма и посттравматическая перфорация барабанной перепонки.

На место выехали подмосковные следователи, они изъяли револьвер, пять патронов, гильзу, а также отпечатки пальцев рук и крови.

Уголовное дело пока не возбуждено, полковника увезли на допрос. В СК рассматривают несколько версий случившегося, в том числе семейный конфликт и несчастный случай. Telegram-канал "Подъем" пишет, что жена пристала с ласками к супругу, а тот от неожиданности выстрелил. Впрочем, теща полковника утверждает, что перед стрельбой супруги поругались.

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