Зеленский сравнил себя с Рейганом

40-й президент США тоже сделал карьеру актера

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью Washington Post, в котором сравнил себя с 40-м президентом Соединенных Штатов Рональдом Рейганом.

"Мне он нравится. Я не знал его лично. Но я очень уважаю людей, которые борются и получают желаемый результат", - сказал украинский лидер.

Президентом Украины Зеленский стал весной 2019 года. Очередные выборы должны состояться в 2024-м.

Рейган скончался в возрасте 93 лет в своем доме в Лос-Анджелесе в 2004 году. Он также был известен как киноактер и радиоведущий.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram