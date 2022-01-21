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Зеленский сравнил себя с Рейганом

11:22
  • пятница
  • 21 января 2022

40-й президент США тоже сделал карьеру актера

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью Washington Post, в котором сравнил себя с 40-м президентом Соединенных Штатов Рональдом Рейганом.
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"Мне он нравится. Я не знал его лично. Но я очень уважаю людей, которые борются и получают желаемый результат", - сказал украинский лидер.

Президентом Украины Зеленский стал весной 2019 года. Очередные выборы должны состояться в 2024-м.

Рейган скончался в возрасте 93 лет в своем доме в Лос-Анджелесе в 2004 году. Он также был известен как киноактер и радиоведущий.

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