ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москва отреагировала на готовность НАТО принять Финляндию и Швецию

11:39
  • пятница
  • 21 января 2022

Поведение Альянса назвали бесцеремонным

В МИД России прокомментировали возможность вступления Финляндии и Швеции в НАТО.
Президент Ирана предрек скорый распад НАТО

Заявления генсека организации Йенса Столтенберга является попыткой оказать давление на политику этих стран, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Рассматриваем высказывания генерального секретаря НАТО <…> как бесцеремонную попытку оказания внешнего давления на политику Финляндии и Швеции", - подчеркнули в МИД.

В Москве ценят внеблоковую позицию Финляндии и Швеции и их вклад в формирование европейской безопасности.  

Ранее в США заявили, что Вашингтон готов будет обсудить с Финляндией и Швецией возможность их вступления в НАТО, если эти страны изъявят соответствующее желание. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что северные страны отвечают стандартам организации по большинству параметров и вступить в альянс они смогут без проблем после подачи заявки.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон сообщила, что ее страна не намерена вступать в НАТО. Премьер-министр Финляндии Санна Марин, в свою очередь, допустила вступление страны в альянс.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Военнослужащие сил НАТО несут дрова
Военнослужащие сил НАТО несут дрова
Здание МИД России
Здание МИД России
Военная техника сил НАТО
Военная техника сил НАТО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.