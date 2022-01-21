Москва отреагировала на готовность НАТО принять Финляндию и Швецию

Поведение Альянса назвали бесцеремонным

В МИД России прокомментировали возможность вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Заявления генсека организации Йенса Столтенберга является попыткой оказать давление на политику этих стран, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Рассматриваем высказывания генерального секретаря НАТО <…> как бесцеремонную попытку оказания внешнего давления на политику Финляндии и Швеции", - подчеркнули в МИД.

В Москве ценят внеблоковую позицию Финляндии и Швеции и их вклад в формирование европейской безопасности.

Ранее в США заявили, что Вашингтон готов будет обсудить с Финляндией и Швецией возможность их вступления в НАТО, если эти страны изъявят соответствующее желание. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что северные страны отвечают стандартам организации по большинству параметров и вступить в альянс они смогут без проблем после подачи заявки.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон сообщила, что ее страна не намерена вступать в НАТО. Премьер-министр Финляндии Санна Марин, в свою очередь, допустила вступление страны в альянс.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram