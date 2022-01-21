Назван главный плюс "омикрона"

Этот штамм быстро вытеснит все предыдущие

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал в беседе с РИА "Новости", что у штамма коронавируса "омикрон" есть важный плюс.

"Омикрон" очень быстро вытеснит все предыдущие штаммы. Собственно, это плюс, потому что "дельта" приводит к большой легальности и тяжелому течению", - сказал врач.

Он добавил, что важно в первые два дня болезни определить, чем именно вызваны симптомы пациента - гриппом или ковидом, а если последнее, то каким штаммом. Это позволит разгрузить систему здравоохранения.

По словам эксперта, акцентировать внимание на количестве заболевших в условиях "омикрона" не стоит.

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