ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названо условие и возможный срок отмены дистанционки в вузах Москвы

11:57
  • пятница
  • 21 января 2022

Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки

Высшие учебные заведения Москвы могли бы вернуться к очному формату обучения студентов уже к началу марта. Такое мнение в пятницу, 21 января, высказал ректор Российского нового университета (РосНОУ) Владимир Зернов.
Медик назвал неприятное следствие дистанционного обучения детей

Зернов отметил, что данный вопрос обсуждался на заседании Совета ректоров Москвы, в котором приняли участие руководители практически всех столичных вузов. Предполагается, что "максимум в течение месяца обстановка нормализуется, и самое позднее к началу марта вузы вернутся в штатный режим работы".

Подобный прогноз, по словам ректора РосНОУ, основан на оценках экспертов. По их мнению, в течение нескольких месяцев коронавирусная инфекция станет таким же сезонным заболеванием, как грипп.

Это вселяет надежду на победу над пандемией COVID-19, отметил Зернов, однако оговорил, что от коронавируса нужно будет вакцинироваться чаще, чем от гриппа, сообщает ТАСС.

Ранее в Рособрнадзоре рассказали, что расписание Основного государственного экзамена (ОГЭ) и Единого государственного экзамена (ЕГЭ) будет зависеть от эпидемиологической ситуации в России.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Дистанционное обучение
Дистанционное обучение
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.