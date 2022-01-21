Названо условие и возможный срок отмены дистанционки в вузах Москвы

Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки

Высшие учебные заведения Москвы могли бы вернуться к очному формату обучения студентов уже к началу марта. Такое мнение в пятницу, 21 января, высказал ректор Российского нового университета (РосНОУ) Владимир Зернов.

Зернов отметил, что данный вопрос обсуждался на заседании Совета ректоров Москвы, в котором приняли участие руководители практически всех столичных вузов. Предполагается, что "максимум в течение месяца обстановка нормализуется, и самое позднее к началу марта вузы вернутся в штатный режим работы".

Подобный прогноз, по словам ректора РосНОУ, основан на оценках экспертов. По их мнению, в течение нескольких месяцев коронавирусная инфекция станет таким же сезонным заболеванием, как грипп.

Это вселяет надежду на победу над пандемией COVID-19, отметил Зернов, однако оговорил, что от коронавируса нужно будет вакцинироваться чаще, чем от гриппа, сообщает ТАСС.

Ранее в Рособрнадзоре рассказали, что расписание Основного государственного экзамена (ОГЭ) и Единого государственного экзамена (ЕГЭ) будет зависеть от эпидемиологической ситуации в России.

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