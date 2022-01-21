Отказавшейся от работы послом Поклонской нашли новую должность

Экс-прокурор пока никак не отреагировала

Бывший прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская может получить должность заместителя главы Россотрудничества.

Об этом сообщил информированный источник РИА Новости. "Наталья Поклонская может занять пост заместителя главы Россотрудничества. Данный вопрос сейчас обсуждается", - сказал собеседник агентства.

Поклонская пока не подтвердила, что ее пригласили на новую должность. Она заявила, что готова работать там, где она будет полезна обществу. В настоящее время руководителем Россотрудничества является Евгений Примаков.

13 октября 2021 года президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. Бывший депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма призналась, что российский лидер исполнил ее мечту о дипломатической работе. Однако спустя три месяца Поклонская отказалась ехать в западноафриканскую страну по личным причинам.

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