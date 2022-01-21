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Заммэра: Рост оборота пострадавших от пандемии отраслей Москвы в 2021 году превысил 60%

12:11
  • пятница
  • 21 января 2022

У всех, кроме туроператоров

В 2021 году оборот предприятий, которые наиболее пострадали от коронавируса, в 2021 году достиг 4,8 триллиона рублей.

Этот результат на 62,7% превышает итоги 2020 года. Максимальный приход в минувшем году пришелся на четвертый квартал – почти 1,5 триллиона рублей, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

"В октябре и ноябре, несмотря на 11 нерабочих дней, их ежемесячная выручка составляла около 460 млрд - всего на 7% ниже, чем в сентябре. В декабре 2021 года был установлен рекорд по оборотам: выручка пострадавших отраслей достигла 576 млрд, на 25% превысив уровень ноября", - передает его слова сайт мэра Москвы.

Лидерами роста стали гостиничный бизнес (+94%), СМИ и полиграфия (+60%), сфера бытовых услуг (+57%), пострадавшие секторы торговли (+54%), стоматология (+44%).

Практически все пострадавшие в 2021 году отрасли смогли восстановить допандемийные обороты, отметили в Аналитическом центре Москвы. Исключение составляют туроператоры, их выручка отстает от уровня 2019 года.

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