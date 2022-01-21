ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

По договорам участия инвесторы передадут столице 17 школ и детских садов

12:12
  • пятница
  • 21 января 2022

Всего Москва согласовала 16 договоров участия в 2021 году

В собственность Москвы по договорам участия от инвесторов будет передано 17 школ и детских садов, сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы со ссылкой на заместителя мэра Владимира Ефимова.
Собянин рассказал об изменениях в столичной системе школьного образования

"В декабре 2021 года городом согласовано 11 договоров участия, по которым инвесторы построят и передадут Москве 10 детских дошкольных и семь общеобразовательных учреждений, а также обустроенный участок дороги. Ориентировочная стоимость этих объектов инфраструктуры составляет около 17,7 миллиарда рублей", - сообщил заместитель градоначальника.

Уточняется, что всего город согласовал 16 договоров участия в 2021 году, по ним инвесторы построят и передадут столице 18 детских дошкольных и 14 общеобразовательных учреждений. Также Москва получит на улице местного значения обустроенный участок дороги. Общая стоимость перечисленных объектов инфраструктуры составляет 31,9 миллиарда рублей.

Указанные в согласованных за 2021 год договорах участия сооружения находятся в Новой Москве, на северо-востоке, востоке, севере, юго-востоке, юге и западе города. В частности, 15 школ и садиков, а также вспомогательные инженерные объекты к ним расположатся в ТиНАО.

Строительство завершится в период с начала 2022 года до конца 2027-го. Образовательные учреждения смогут принять свыше 14 тысяч воспитанников и учеников.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Новая школа
Новая школа
Детский сад
Детский сад
Новая школа
Новая школа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.