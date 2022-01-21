По договорам участия инвесторы передадут столице 17 школ и детских садов

Всего Москва согласовала 16 договоров участия в 2021 году

В собственность Москвы по договорам участия от инвесторов будет передано 17 школ и детских садов, сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы со ссылкой на заместителя мэра Владимира Ефимова.

"В декабре 2021 года городом согласовано 11 договоров участия, по которым инвесторы построят и передадут Москве 10 детских дошкольных и семь общеобразовательных учреждений, а также обустроенный участок дороги. Ориентировочная стоимость этих объектов инфраструктуры составляет около 17,7 миллиарда рублей", - сообщил заместитель градоначальника.

Уточняется, что всего город согласовал 16 договоров участия в 2021 году, по ним инвесторы построят и передадут столице 18 детских дошкольных и 14 общеобразовательных учреждений. Также Москва получит на улице местного значения обустроенный участок дороги. Общая стоимость перечисленных объектов инфраструктуры составляет 31,9 миллиарда рублей.

Указанные в согласованных за 2021 год договорах участия сооружения находятся в Новой Москве, на северо-востоке, востоке, севере, юго-востоке, юге и западе города. В частности, 15 школ и садиков, а также вспомогательные инженерные объекты к ним расположатся в ТиНАО.

Строительство завершится в период с начала 2022 года до конца 2027-го. Образовательные учреждения смогут принять свыше 14 тысяч воспитанников и учеников.

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