Главный фармаколог столицы рассказала, как облегчить симптомы "омикрона"

В большинстве случаев болезнь протекает легко

Пациентам с легкой формой ОРВИ, к которой в большинстве случаев относится и омикрон-штамм коронавирусной инфекции, можно применять симптоматическое лечение. Об этом в пятницу, 21 января, рассказала главный клинический фармаколог Департамента здравоохранения Москвы Марина Журавлева.

Эксперт напомнила, что самыми частыми симптомами ОРВИ являются повышение температуры, насморк и боль в горле. Для их облегчения следует соблюдать домашний режим и обращать пристальное внимание на свое состояние.

Поскольку в большинстве случаев ОРВИ, как и при симптоматике "омикрона", может протекать легко, госпитализация и зачастую специфическое лечение не требу.тся, отметила Журавлева.

При температуре выше 38-38,5 градуса необходимо принять жаропонижающее средство на основе парацетамола. При насморке рекомендуется использовать сосудосуживающие препараты. Боль в горле могут облегчить лекарства, уменьшающие першение и неприятные ощущения, а также обильное теплое витаминное питье.

К этому можно добавить противовирусные препараты с содержанием риамиловира, умифеновира. Эффективными также являются капли и спреи интерферона-альфы. Они снижают вирусную нагрузку, предотвращают размножение вируса в организме и уменьшают длительность болезни.

Если при самостоятельном лечении через двое-трое суток самочувствие не улучшается и появляются новые симптомы, необходимо обратиться к врачу, подчеркнула Журавлева в интервью "Ленте.ру".

Ранее главный оториноларинголог Москвы Андрей Крюков рассказал, что делать при первых признаках заражения штаммом "омикрон".

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