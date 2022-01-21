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Опрос показал, как россияне оценивают антиковидные ограничения

12:43
  • пятница
  • 21 января 2022

Большинство отмечают их эффективность

Более половины (59%) россиян, принявших участие в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения, считают введенные в России на фоне пандемии коронавируса ограничительные меры скорее адекватными текущей ситуации.
COVID-19 в России: заболеваемость растет, регионы вводят новые ограничения

Скорее неадекватными ограничения назвали 36% респондентов. При этом распределение голосов среди опасающихся заболеть COVID-19 составило 66 и 30% соответственно.

В 62% случаев опрошенных убеждены, что ограничительные меры эффективно влияют на снижение темпов распространения коронавируса. 34% уверены в неэффективности данных мер.

При этом на жизнь и планы 42% участников исследования ограничения не влияют. 39% сообщили, что ограничения сказываются незначительно, 18% уверяют, что влияние значительно.

Для 21% неудобства доставляет введение QR-кодов, для 19% — масочный режим. У каждого десятого раздражение вызывает принудительная вакцинация (10%). Также россияне негативно оценивают закрытие границ (8%), запрет на посещение общественных мест (7%), ограничения свободного передвижения (3%), сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

Ранее в Госдуме рассказали, что в России не планируется введение новых законодательных ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. Как заявил глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов, ситуация с COVID-19 в стране управляемая, "в принципе, мы готовы".

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