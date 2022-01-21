Почти треть россиян полностью отказались от наличных

Это больше, чем в целом по миру

Как показало исследование Visa, на которое ссылается ТАСС, полностью отказались от наличных 29% россиян.

"29% россиян полностью перешли на безналичные платежи. Это больше, чем в целом по миру (16%)", - отметили аналитики.

При этом 83% респондентов сообщили, что готовы полностью отказаться от наличных в ближайшее десятилетие. 35% вместе с тем заявили, что в наступившем году будут чаще платить безналично.

36% указали, что отказались от посещения магазинов, где нельзя расплатиться картой. За последний месяц более половины всех покупок опрошенных были оплачены безналичными платежами.

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