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Москва выполнила месячную норму по осадкам

13:05
  • пятница
  • 21 января 2022

Циклоны и атмосферные фронты принесли снегопады

За декаду до завершения января в Москве выполнена месячная норма по количеству выпавших осадков. Об этом в пятницу, 21 января, рассказала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Анна Васильева.
Сугробы в Москве могут вырасти до полуметра

Во втором зимнем месяце циклоны и их атмосферные фронты не оставляли в покое среднюю полосу Европейской России. В вечерние часы 20 января погода вновь начала портиться, очередной атлантический циклон принес сильные снегопады.

За ночь снежный покров вырос на два сантиметра. В столичном регионе снегопад продолжается. Уже к утру 21 января месячная норма по осадкам была выполнена.

Эксперт уточнила, что в среднем за январь выпадает 42 миллиметра осадков, но к вечеру текущего дня норма будет перевыполнена. Сугробы вырастут еще на несколько сантиметров.

В настоящее время высота сугробов в Москве составляет 38 сантиметров — на 13 сантиметров выше климатической нормы, сообщает портал "Метеоновости".

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в столичном регионе в предстоящие выходные установится комфортная погода. Пятница при этом окажется самым снежным днем, а в субботу и воскресенье местами может пройти небольшой снег.

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