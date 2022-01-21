Следствие просит арестовать замглавы Минтранса по делу о мошенничестве

Чиновник ждет решение суда в СИЗО
МВД России ходатайствует об аресте на два месяца заместителя министра транспорта Владимира Токарева.
Материалы дела поступили в Хорошевский суд Москвы. Ходатайство будет рассмотрено в ближайшее время, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
Заместителя министра транспорта России Владимира Токарева задержали накануне. Чиновник подозревается в причастности к хищениям средств ООО "Спецтрансстрой". Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере.
Токарев заключен в изолятор временного содержания. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram