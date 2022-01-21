Следствие просит арестовать замглавы Минтранса по делу о мошенничестве

Чиновник ждет решение суда в СИЗО

МВД России ходатайствует об аресте на два месяца заместителя министра транспорта Владимира Токарева.

Материалы дела поступили в Хорошевский суд Москвы. Ходатайство будет рассмотрено в ближайшее время, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Заместителя министра транспорта России Владимира Токарева задержали накануне. Чиновник подозревается в причастности к хищениям средств ООО "Спецтрансстрой". Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере.

Токарев заключен в изолятор временного содержания. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

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