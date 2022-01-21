Песков рассказал о режиме работы Путина в условиях "омикрона"

Президент здоров

Президент России Владимир Путин здоров и продолжает работать в своем режиме.

У главы государства нет ни проявлений коронавируса, ни симптомов ОРВИ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вакцина, которой привился Путин, дает хорошую защиту от омикрон-штамма.

"Президент, тьфу-тьфу-тьфу, прекрасно себя чувствует, в рабочем настроении, работает, как вы видите", - сообщил представитель Кремля.

Президент продолжает работать в комбинированном режиме (очные мероприятия и видеоконференции – прим. ред.) с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Путин старается минимизировать посещение больших публичных мероприятий.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко повторно переболел коронавирусом. Глава государства перенес "омикрон" бессимптомно, "на ногах".

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