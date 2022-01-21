Послание Путина Федеральному собранию могут перенести

Власти учитывают пики "омикрона"

В Кремле не исключили перенос даты проведения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Коррективы вносит быстрое распространение омикрон-штамма, объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Власти внимательно отслеживают эпидемиологическую ситуацию.

"Если это будут пиковые значения, то наверное, конечно, может быть, будет иметь смысл какое-то время подождать, пару недель", - заявил представитель Кремля.

Ранее в Кремле сообщили, что подготовка к посланию президента Федеральному собранию началась, оно состоится в начале 2022 года. В прошлом году послание прошло в апреле.

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