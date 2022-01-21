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МИД: между Россией и США нет непреодолимых разногласий

13:11
  • пятница
  • 21 января 2022

Москва готова к честному разговору

Министерство иностранных дел России отметило, что между Москвой и Вашингтоном нет непреодолимых разногласий. Сторонам важно вернуть атмосферу доверия.
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"Это в наших общих интересах. По большому счету между Россией и США нет непреодолимых разногласий. Просто от коллег требуется проявить политическую волю", - заметили во внешнеполитическом ведомстве (цитата по ТАСС).

Там при этом подчеркнули, что Россия будет жестко противостоять враждебным действиям США, если политика Вашингтона не изменится.

Москва готова к честному разговору, а ее действия по обеспечению безопасности границ не стоит рассматривать в качестве формирования "эксклюзивной сферы влияния", указали в МИД.

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