Переговоры Лаврова и Блинкена начались в Женеве

Стороны обсудят вопрос гарантий безопасности

В Женеве в пятницу, 21 января, встречаются министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. Главной темой переговоров станут гарантии безопасности.

В преддверии переговоров глава российского МИД выразил надежду, что эта встреча поможет Вашингтону с подготовкой ответов на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

При этом Лавров отметил, что не ожидает прорывов от встречи с американским коллегой, хотя российская стороны ждет ответов на свои предложения.

Блинкен, в свою очередь, заявил, что Соединенные Штаты не ждут больших результатов от переговоров в Женеве. При этом глава Госдепа подтвердил настрой на решение вопросов с Россией мирным путем и выразил надежду на сохранение открытого диалога, сообщает РИА Новости.

Накануне переговоров Энтони Блинкен заявил, что представит общую позицию Вашингтона и Брюсселя в Женеве. По словам госсекретаря, страны Запада продолжат напоминать Москве о неизбежности "быстрых и массированных последствий", если она выберет путь "дальнейшей агрессии" в отношении Украины.

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