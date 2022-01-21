Песков раскрыл подробности встречи Путина и Собянина

Стороны подробно обсудили ситуацию с COVID-19

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в ходе личной встречи обсудили ряд тем, в том числе эпидемиологическую ситуацию. Об этом в пятницу, 21 января, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Встреча президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина состоялась 20 января. Градоначальник рассказал главе государства о развитии города, экономической ситуации в свете пандемии коронавируса, дорожном строительстве, а также о заявке столицы на проведение международной выставки "Экспо-2030".

Песков отметил, что стороны "очень подробно поговорили по коронавирусу", Сергей Собянин рассказал президенту об обстановке в Москве.

Представитель Кремля напомнил, что столица первой в России "сталкивается с волной, первый принимает на себя пришедшую волну", однако "о каких-то локдаунах" в ходе встречи речь не шла.

По словам Пескова, приобретенный Москвой за время пандемии опыт позволяет не акцентироваться на локдаунах, сообщает РИА Новости.

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