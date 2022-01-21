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Девочка из Удмуртии посетила Москву благодаря акции "Елка желаний"

14:50
  • пятница
  • 21 января 2022

Мечту Алины исполнил депутат Госдумы Олег Гарин

Благотворительная акция "Ёлка желаний" исполняет заветные мечты. Сегодня сбылась ещё одна. Юная Алина Маракулина из Удмуртии хотела посетить Москву.

В декабре она написала соответствующее письмо. Записка с желанием попала к депутату Госдумы Олегу Гарину. Он организовал поездку в столицу для Алины, её мамы и брата. Сегодня в программе - прогулки по Москве, полёт над городом и посещение Третьяковской галереи, а завтра будет обзорная экскурсия.

"Замечательно, когда у нас - у взрослых - есть возможность такие детские мечты исполнять. Очень надеюсь, что Алине и её брату Захару всё понравится, что они увезут с этой встречи, экскурсии и из Москвы самые лучшие воспоминания", - сказал депутат Госдумы Олег Гарин.

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