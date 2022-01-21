Девочка из Удмуртии посетила Москву благодаря акции "Елка желаний"

Мечту Алины исполнил депутат Госдумы Олег Гарин

Благотворительная акция "Ёлка желаний" исполняет заветные мечты. Сегодня сбылась ещё одна. Юная Алина Маракулина из Удмуртии хотела посетить Москву.

В декабре она написала соответствующее письмо. Записка с желанием попала к депутату Госдумы Олегу Гарину. Он организовал поездку в столицу для Алины, её мамы и брата. Сегодня в программе - прогулки по Москве, полёт над городом и посещение Третьяковской галереи, а завтра будет обзорная экскурсия.

"Замечательно, когда у нас - у взрослых - есть возможность такие детские мечты исполнять. Очень надеюсь, что Алине и её брату Захару всё понравится, что они увезут с этой встречи, экскурсии и из Москвы самые лучшие воспоминания", - сказал депутат Госдумы Олег Гарин.

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