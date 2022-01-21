Фестиваль искусств и современный Островский: афиша на выходные в Москве

Москвичей и гостей столицы ждет множество ярких мероприятий

Сразу два премьерных спектакля по пьесам Александра Островского поставили ведущие столичные театры. Ничего удивительного - ведь драматург очень созвучен нашему времени. Ну а тем, кто далёк от мира Мельпомены, тоже будет чем заняться в ближайшие два дня.

Свой день рождения блистательная и неподражаемая Валентина Талызина отметит в субботу на сцене. У неё главная роль в премьерном спектакле "Волки и овцы". Спасибо за это Валентине Талызиной!

"Эту пьесу – "Волки и овцы" - она вынашивала давно – мечту о том, чтобы сыграть роль Мурзавицкой. Это её актёрская мечта, замысел", - рассказал режиссёр спектакля Игорь Яцко.

Это действительно бенефис. Партнёры на актрису буквально надышаться не могут. Восторг зрителей гарантирован. Как и желание поздравить и поблагодарить Валентину Талызину. За выбор пьесы, режиссёра. И за редкий талант.

В театре имени Маяковского тоже премьера. И тоже Островский. Здесь отвечают на вечный вопрос – быть или казаться? Поверить мечте или провалиться? Ведь на всякого мудреца по-прежнему довольно простоты. За новое прочтение отвечают режиссёр Анатолий Шульев и его звездная команда. Включая единственного дебютанта.

Ни единого слова в тексте драматурга изменено не было. А ощущение, будто смотришь сейчас выпуск новостей или ток-шоу, аж мурашки по коже. Всё-таки пьесы Островского – на века. Как и театр Маяковского, отмечающий в этом году столетний юбилей. Вечно молодой, притягательный. Вписавший своё имя в историю мирового театра очень твёрдой рукой.

Языковые конструкции обладают удивительной способностью к трансформации. Дизайнер Виктория Нурисламова сама удивляется, как легко придуманный ею шрифт трансформируется в замысловатые надписи, а также в игрушки, одежду, ковры и посуду. Этот сервиз – уже музейная ценность. Он посвящён простой человеческой ошибке. Этой красоте не хватает одного. Музыки.

В Москве стартовал Третий зимний международный фестиваль искусств. Маэстро Юрий Башмет объединяет лучших. На семи площадках – парад премьер. Евгений Миронов с оркестром "Новая Россия" – в спектакле "Шостакович. Шекспир. Гамлет". Андрей Мерзликин с Ольгой Ломоносовой – в московской премьере "Корабля влюблённых".

На главном концерте фестиваля в день рождения Юрия Башмета зрителей ждёт немало открытий. Каких именно – станет известно 24 января. Место встречи – концертный зал имени Чайковского.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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